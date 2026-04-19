Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Meksika'yı 6-3 yenerek grubunu 5'te 5 yaparak tamamladı ve bir üst klasmana yükseldi.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son maçında Meksika'yla karşılaştı. Müsabakayı 6-3 kazanan ay-yıldızlı ekibin gollerini Ferhat Bakal (2), Emin İnandı (2), Ogün Uzunali ve Bertan Demirdelen attı.

Grubunda 5'te 5 yapan Türkiye, şampiyon olarak bir üst klasmana yükseldi.

Milli takım, gelecek yıl 2. Klasman B Grubu'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
