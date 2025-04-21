Türkiye Buz Hokeyi Millileri Lüksemburg'u Farklı Geçti

Türkiye Buz Hokeyi A Milli Takımı, Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında Lüksemburg'u 7-1 mağlup etti.

Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan müsabakaya, taraftar desteğiyle hızlı başlayan Türkiye, 4. dakikada Ferhat Bakal'ın sayısıyla 1-0 öne geçti. Bu golün hemen ardından 6. dakikada Osman Çolak'ın sayısıyla fark 2'ye çıktı. Milliler, ilk periyodun son bölümünde üst üste goller buldu. 18. dakikada Mehmet Karadağ, 19. dakikada ise Fatih Faner'in golleriyle ilk periyot Türkiye'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyotta da oyundaki üstünlüğünü sürdüren milli takım, savunmada etkili bir görüntü çizerken, Haktan Kabay ve Mehmet Karadağ'ın golleriyle soyunma odasına 6-0'lık üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta Lüksemburg, Colm Cannon'la ilk sayısını kaydetti: 1-6. Türkiye bu golün hemen ardından Osman Çolak'ın sayısıyla farkı yeniden 6'ya çıkardı: 1-7.

Kalan sürede başka gol olmazken, Türkiye ilk maçından farklı galibiyetle ayrıldı.

Milliler bir sonraki müsabakasında yarın saat 20.00'de Zeytinburnu Buz Adası'nda Türkmenistan'la karşılaşacak.