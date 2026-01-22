Haberler

18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası

Güncelleme:
18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'nda Türkiye, Kazakistan'a 5-1 mağlup oldu. Millilerin tek golü Tan Göksal'dan geldi.

18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Kazakistan'a 5-1 mağlup oldu.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki müsabakanın ilk periyodunda milliler iyi savunma yaptı ve gol sesi çıkmadı.

Sonraki iki periyotta rakibinin gollerine engel olamayan ay-yıldızlı takım, müsabakayı 5-1 kaybetti. Türkiye'nin maçtaki tek golünü Tan Göksal kaydetti.

Milliler 3 puanda kalırken, Kazakistan puanını 9'a çıkardı.

Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.

A Grubu'ndaki diğer maçlar

Şampiyonada A Grubu'nda bugün iki maç daha oynandı.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki ilk karşılaşmada Letonya, Hollanda'yı 4-3 yenerken, Güney Kore ise Yeni Zelanda'yı 10-0 mağlup etti.

Grupta, yarın Yeni Zelanda-Letonya ve Hollanda-Kazakistan maçları oynanacak.

