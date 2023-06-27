Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek
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Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları, 12-16 Temmuz tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek.
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları, 12-16 Temmuz tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.
Organizasyonda para-karate ile veteranlar şampiyonasının da gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor