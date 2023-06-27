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Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek

Spor Haberleri

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları, 12-16 Temmuz tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek.

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları, 12-16 Temmuz tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Organizasyonda para-karate ile veteranlar şampiyonasının da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Naim Süleymanoğlu Türkiye Bursa Spor Haberler

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