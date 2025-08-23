Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası İzmir'de Başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, 40 ilden 360 sporcunun katılımıyla İzmir Atatürk Stadyumu'nda başlamış olup, 24 Ağustos'a kadar sürecektir. İlk gününde birçok branşta yarışmalar gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, İzmir Atatürk Stadyumu'nda başladı. Toplam 40 ilden 113'ü kadın olmak üzere 360 sporcunun katıldığı organizasyon, 24 Ağustos'a kadar sürecek. Şampiyonanın ilk gününde atletler, 100, 400, 1500 ve 3000 metre koşularının yanı sıra gülle atma, yüksek atlama, sırıkla atlama, cirit atma ve diğer atlama branşlarında ter döktü. Şampiyona yarın yapılacak final yarışmaları ve ödül töreniyle sona erecek.

