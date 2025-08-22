Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası İzmir'de Başladı

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası İzmir'de Başladı
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 40 ilden 360 sporcunun katılımıyla İzmir'de başladı. Şampiyona, 24 Ağustos'ta sona erecek.

Türkiye Atletizm Federasyonun düzenlediği Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, İzmir'de başladı.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda organize edilen şampiyonaya 40 ilden 113'ü kadın olmak üzere 360 sporcu katıldı.

Şampiyonun ilk gününde 100, 400, 1500 ve 3000 metre koşu, gülle atma, yüksek atlama, sırıkla atlama, cirit atma, atlama branşlarında mücadele edildi.

Organizasyon, 24 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor
