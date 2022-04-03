Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Trabzonspor-Beşiktaş maçında hakem Zorbay Küçük'ün 28. dakikada Batshuayi'nin rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı kararı vermemesi büyük tepki çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Küçük'e ağır eleştirilerde bulunurken, penaltı pozisyonu kısa sürede trendlere girdi.
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük'ün Beşiktaş lehine vermediği penaltı kararı tartışma konusu oldu.
BATSHUAYİ YERDE KALDI, ZORBAY KÜÇÜK "DEVAM" DEDİ
Maçın 28. dakikasında gerçekleşen Beşiktaş atağında, Batshuayi penaltı noktasına yakın bir yerde topu düzeltmek isterken yerde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular, Belçikalı golcünün Puchacz'ın müdahalesiyle yerde kaldığını belirtirken hakem Zorbay Küçük "Devam" dedi. Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken karar sonrası penaltı pozisyonu kısa süre içerisinde sosyal medyada trend oldu.