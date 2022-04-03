Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurdu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Trabzonspor-Beşiktaş maçında hakem Zorbay Küçük'ün 28. dakikada Batshuayi'nin rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı kararı vermemesi büyük tepki çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Küçük'e ağır eleştirilerde bulunurken, penaltı pozisyonu kısa sürede trendlere girdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük'ün Beşiktaş lehine vermediği penaltı kararı tartışma konusu oldu.

BATSHUAYİ YERDE KALDI, ZORBAY KÜÇÜK "DEVAM" DEDİ

Maçın 28. dakikasında gerçekleşen Beşiktaş atağında, Batshuayi penaltı noktasına yakın bir yerde topu düzeltmek isterken yerde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular, Belçikalı golcünün Puchacz'ın müdahalesiyle yerde kaldığını belirtirken hakem Zorbay Küçük "Devam" dedi. Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken karar sonrası penaltı pozisyonu kısa süre içerisinde sosyal medyada trend oldu.

Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurduGörüntü: Beinsports

Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurduGörüntü: Beinsports

Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçına damga vurduGörüntü: Beinsports

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title