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Türkiye Boks Federasyonu'ndan kayyum iddialarına yalanlama

Türkiye Boks Federasyonu'ndan kayyum iddialarına yalanlama
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Türkiye Boks Federasyonu, federasyona 'kayyum atandı' iddialarını yalanladı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, kayyum atandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan kayyum atandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Spor Tahkim Kurulunca Kasım 2024 tarihinde yapılacak Türkiye Boks Federasyonu seçimlerine ilişkin "seçim sürecine ilişkin" yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde; seçimin bir komisyon tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Aynı kurul tarafından Türkiye Boks Federasyonu seçimleri dışında diğer farklı 5 Spor Federasyon seçimlerinde de aynı şekilde seçimin belirlenecek kurul tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bu durum her seçimde uygulanan bir hukuki bir usul olup, özellikle çok fazla sayıda Başkan adayının olduğu Spor Federasyonlarında itirazların yoğunluğu nedeniyle böyle bir yöntem tercih edilmektedir.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

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Yorumlar (1)

Hülagü:

Kendisinin bu kadar sevilmediği halde başkanlık yapması ilginç

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