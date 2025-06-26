Türkiye Boks Federasyonu'ndan Kalabalık Kamplar ile Başarı Hedefi

Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran, kampları kalabalık tutarak en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun göreve gelmesinin ardından kamplardaki sporcu sayısında artış sağlanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda daha önce milli takım kampına hiç gelmemiş ya da boksu bırakma aşamasındaki sporcular, kamplara davet edildi. 70 sporcuya kadar çıkan kalabalık kamplarda boksörlerin durumu takip edilerek en iyi kadro oluşturulmaya çalışılıyor.

Nazım Dalkıran, AA muhabirine, 6 ay önce yapılan seçimin ardından Suat Hekimoğlu'nun yeni bir anlayışla Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı koltuğuna oturduğunu söyledi.

Bu sürecin ardından Sırbistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda başarılı olduklarını belirten Dalkıran, "Bu bizi çok memnun etti. Federasyon olarak ilk sınavımızdı. Şimdi Liverpool'da yapılacak Dünya Şampiyonası için kadın ve erkek boks milli takımı Kastamonu'da kampta. Ben buraya federasyon adına geliyorum. Hocalarımızın, sporcularımızın sorunlarını dinliyoruz. Bunları federasyona rapor ediyoruz." dedi.

Kadın milli boksörleri öven Dalkıran, "Tartışmasız efsane bir kadın milli takımımız var. Olimpiyat şampiyonu, olimpiyat ikincisi, dünya şampiyonları bu takımda. Birlikte inşallah Liverpool'da daha iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Çalışmaların güzel şekilde devam ettiğini anlatan Dalkıran, asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu dile getirdi.

"Kampları kalabalık tuttuk"

Nazım Dalkıran, 45 yıldır boks sporuyla ilgilendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerde yaptığımız araştırmada, her sıklette 3-4 sporcu yarıştığında başarının geldiğini gördük. Kadın takımımız çok başarılı ama erkek takımında düşüş var, bunu gözlemledik. Kampları kalabalık tuttuk. Bütün sporculara şans verdik, şimdi yavaş yavaş azaltıyoruz. Şu an iyi gidiyor. Çok turnuva yaptık, gözlemledik, en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Uzun soluklu bir yoldayız. Türk boksuna kadınlar ve erkeklerle birlikte çok büyük başarılar kazandıracağımıza inanıyorum."

Kadın Boks Milli Takım Antrenörü Nazım Yiğit ise "Kadın boksu olarak dünyanın üst sıralarındayız. Önümüzde bir turnuva var, Kazakistan'da. Oraya hazırlanıyoruz. Asıl hedefimiz Liverpool'daki Dünya Şampiyonası." ifadelerini kullandı.