İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off Çeyrek Final Eşleşmeleri Belirlendi

Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off Çeyrek Final Eşleşmeleri Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nde düzenlenen play-in turlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off'lara adını yazdırdı. Play-off çeyrek final eşleşmeleri de açıklandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri bugün oynanan son play-in turu maçının ardından belli oldu.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, son play-in turu maçında Harem Spor'u deplasmanda 106-96 yenerek play-off'lara adını yazdırdı.

Konya Büyükşehir Belediyespor ise ilk play-in karşılaşmasında Harem Spor'u 95-84 mağlup ederek direkt olarak play-off'lara finaline yükselmişti.

Ligi ilk sırada bitirerek doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor'un ardından sırasıyla ilk 7 basamakta bulunan Esenler Erokspor, iLab Basketbol, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyesi ve Gaziantep Basketbol direkt play-off çeyrek finaline kalmıştı.

Bandırma Bordo Basketbol ile Harem Spor ise play-in turunda mağlup olarak sezonu kapattı.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Esenler Erokspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Gaziantep Basketbol

Çağdaş Bodrumspor-Çayırova Belediyesi

iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.