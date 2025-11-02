Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. Haftada İki Galibiyet
Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor ev sahibi olarak kazandı. Balıkesir, Cemefe Gold Haremspor'u 101-99, OGM Ormanspor ise Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u 71-64 mağlup etti. Haftanın son maçı yarın oynanacak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasına 2 müsabakayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan maçlarda ev sahibi takımlar galibiyete ulaştı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Cemefe Gold Haremspor'u 101-99 mağlup etti.
OGM Ormanspor ise Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u 71-64 yendi.
Ligde 8. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek müsabakayla tamamlanacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor