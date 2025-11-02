Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. Haftada İki Galibiyet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor ev sahibi olarak kazandı. Balıkesir, Cemefe Gold Haremspor'u 101-99, OGM Ormanspor ise Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u 71-64 mağlup etti. Haftanın son maçı yarın oynanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasına 2 müsabakayla devam edildi.

Ligde bugün oynanan maçlarda ev sahibi takımlar galibiyete ulaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Cemefe Gold Haremspor'u 101-99 mağlup etti.

OGM Ormanspor ise Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u 71-64 yendi.

Ligde 8. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek müsabakayla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor

Salgın hızla yayıldı! O ülkede bilanço ağırlaşıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Fenerbahçe'ye karşı beklemediği bir ilki yaşadı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.