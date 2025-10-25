Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta maçları 3 maç ile devam etti. Cemefe Gold Haremspor, Kipaş İstiklalspor'u 86-76, Çayırova Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 99-70 mağlup etti. Göztepe Basketbol ise Darüşşafaka Lassa'ya 73-77 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta mücadelesi 3 maçla devam etti.
Ligde bugünkü müsabakaların sonuçları şöyle:
???????Cemefe Gold Haremspor- Kipaş İstiklalspor: 86-76
Çayırova Belediyesi- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 99-70
Göztepe Basketbol-Darüşşafaka Lassa: 73-77
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor