Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. Hafta Başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası, OGM Ormanspor'un PizzaBulls Cedi Osman Basketbol'u ve Yalovaspor Basketbol'un Fenerbahçe Koleji'ni yendiği maçlarla başladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası, 2 maçla başladı.

Ligde günün ilk maçında OGM Ormanspor, sahasında PizzaBulls Cedi Osman Basketbol'u 96-85 mağlup etti.

Diğer müsabakada ise Yalovaspor Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe Koleji'ni 97-92 yendi.

Ligde 6. haftaya yarın 4 müsabakayla devam edilecek.

