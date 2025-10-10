Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. Hafta Başladı

Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'un Pizzabulls Cedi Osman Basketbol'u 82-70 mağlup etmesiyle başladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftası, oynanan tek maçla başladı.

Haftanın açılış maçında Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol ile Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısını 43-32 önde geçen Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada salondan 82-70 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
