Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında dört karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlarla takımların durumu şekillenmeye başladı.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor: 84-77
Fenerbahçe Koleji RAMS-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 80-75
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyesi: 82-99
Gaziantep Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 70-57
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor