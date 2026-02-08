Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta, dört karşılaşmayla başladı. Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, OGM Ormanspor'u 92-80'lik skorla yendi. Diğer sonuçlar ise Cemefe Gold Haremspor'un iLab Basketbol'u 95-86, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Kipaş İstiklalspor'u 77-81 mağlup etmesi ve Finalspor'un Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 77-65 ile yenmesiyle sonuçlandı.
Ligde bugün yapılan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-OGM Ormanspor: 92-80
Cemefe Gold Haremspor-iLab Basketbol: 95-86
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor: 77-81
Finalspor- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 77-65
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor