Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında bugün oynanan iki karşılaşmada alınan sonuçlar: TED Ankara Kolejliler 81 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 89, Bandırma Bordo Basketbol 81 - MKE Ankaragücü Basketbol 67. Ligde 20. hafta yarın iki maçla tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasına 2 karşılaşmayla devam edildi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 81-89

Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol- Mke Ankaragücü Basketbol: 81-67

Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak 2 maçla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
