TBF'de sportif direktör Alper Yılmaz ile yollar ayrıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2024 yılından bu yana görevde olan sportif direktör Alper Yılmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı ve kendisine Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, "2024 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörlük görevini tamamlayan Alper Yılmaz'a teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem yönetici hem de oyuncu olarak değerli katkılarda bulunan Alper Yılmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat