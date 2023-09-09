Türkiye Badminton Federasyonu'nda Yeni Başkan Seçildi

Türkiye Badminton Federasyonu'nun Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ercan Yıldız, yeni başkan seçildi. Yıldız, badminton liglerini başlatacaklarını ve performansı artırmak için çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

TÜRKİYE Badminton Federasyonu'nun Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ercan Yıldız, yeni başkan seçildi.

Eski başkan Murat Özmekik'in 'görevi kötüye kullanma' gerekçesiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Disiplin Kurulu tarafından başkanlıktan alınmasının ardından Türkiye Badminton Federasyonu'nun genel kurulu bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel kurulda bütün gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edilirken, bakanlığın onayıyla Para Badminton alt spor dalı olarak federasyona bağlandı. Genel kurulda, 204 delegenin 125'i oy kullanırken, Yıldız 118 oy alarak başkanlığa seçildi. 5 geçersiz, 2 de boş oy kullanıldı.

"BADMİNTON LİGLERİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Genel kurulun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ercan Yıldız, badmintonun altyapısının çok zengin olduğunu ve zenginliği performansa dönüştürmek için ciddi çalışmalar içerisinde olacaklarını söyledi.

2024 Paris Olimpiyatları'na 1 sporcu ile katılacaklarını söyleyen Yıldız, "Neslihan Yiğit ile katılıyoruz. Neslihan'ın yanında çift kızlarda kota mücadelemiz devam ediyor. Çift kızlarda da olimpiyat kotası alabilirsek bizim için büyük bir başarı olacak. Önümüzdeki dönemde badminton ile ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Uzun süredir yapılmayan badminton liglerini başlatacağız. İçeride hareketli bir zaman bizi bekliyor. Badminton liglerini alt yaş gruplarında da yapmayı planlıyoruz, hem büyüklerde hem yıldızlarda 2 tane lig planlanıyor. Bu ligler camiayı ve kulüpleri çok hareketlendirecek ve badmintona yatırımlar da artacak" dedi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun yeni başkanı seçilen Ercan Yıldız yönetiminde; Rüveyda Çitçi, Hayati Kısacık, Hilmi Pakyürek, Şaban Kırcalı, Zafer Şahin, Hüseyn Fil, Naci Usta, Ercan Ayılgan, Öznur Çalışkan Şimşek, Mehmet Tural yer aldı.