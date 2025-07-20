Türkiye, Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı

Türkiye, Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda İki Altın Madalya Kazandı
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Norveç'in Bergen şehrinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın son gününde Dilek Koçak ve Mazlum Demir, 1500m ve 10.000m yürüyüşte altın madalya kazandı. Türkiye, toplamda iki altın madalya ile yarışmayı tamamladı.

AVRUPA U23 Atletizm Şampiyonası'nın son gününde milli atletler Dilek Koçak ve Mazlum Demir Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından Norveç'in Bergen şehrinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın son gününde 3'ü bayrak yarışı olmak üzere 9 disiplinde 20 atlet mücadele etti. 8 milli sporcu final için piste çıkarken, Türkiye 2 altın madalya birden kazandı. Kadınlar 1500m'de Dilek Koçak sezonun en iyi derecesi olan 4: 07.79 ile, 10.000m yürüyüşte Mazlum Demir ise kariyerinin en iyi derecesi olan 39: 45.84 ile altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın son gününde elde edilen dereceler şu şekilde:

FİNALLER

-Dilek Koçak, 1500m: 4: 08.79 –SB- (ALTIN MADALYA)

-Mazlum Demir, 10.000m Yürüyüş: 39: 45.84 –PB- (ALTIN MADALYA)

-Emre Çiftçi, Çekiç Atma: 68.41m (8.)

-Mesut Bülbül, Üç Adım Atlama: 15.41m (11.)

-Cuma Özcan, 3000m Engel: 8.43.97 (11.)

-Harun Bilir, 10.000m Yürüyüş: 42: 35.31 –PB- (15.)

-Esmanur Yılmaz, 5000m: 16: 50.66 (16.)

-Hayrettin Yıldız, 10.000m Yürüyüş: DNF

ELEMELER

-4x100m Kadın Bayrak Takım (Büşra Akay & Sıla Koloğlu & Simay Özçiftçi & Beyzanur Seylan) – 44.42 (9.) Büyükler ve U23 Türkiye Rekoru

-4x100m Erkek Bayrak Takım (Hüseyin Mutlu Korkmaz & Berkay Canbolat & Hasan Beyazel & Orçun Duran) – 39.97 (14.) U23 Türkiye Rekoru

-4x400m Erkek Bayrak Takım (Mustafa Çinpolat & Deniz Kaan Kartal & Abdulkerim İran & İsmail Nezir): DQ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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