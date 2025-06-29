Türkiye, Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi'nde 4. Sırayı Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi'nde Türkiye, 382 puanla 4. sırada yer aldı. Milli sporcular, 2 yılda bir yapılan bu organizasyonda 2. ligde yarışmaya devam edecek.

Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi'nde mücadele eden milli sporcular, 4. sırayı aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen organizasyon, 17 disiplinde yapılan yarışmalarla sona erdi.

Şampiyonaya 40 sporcuyla katılan Türkiye Milli Atletizm Takımı, iki gün sonunda 382 puanla 4. sırada yer aldı. Türkiye bu sonuçla 2 yılda bir düzenlenen şampiyonada 2. ligde yarışmaya devam edecek.

Belçika, topladığı 451,5 puanla 16 ülkenin mücadele ettiği organizasyonu zirvede bitirdi. Belçika'yı, Slovenya (402,5 puan) ve Norveç (400) izledi.

Genel klasmanda ilk 3'e giren Belçika, Slovenya ve Norveç 1. lige yükseldi. Son 3 sıradaki Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan ve Letonya ise 3. lige düştü.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

İşte Donald Trump'ı çileden çıkaran olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti

İsrail 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi

Macron'dan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a kritik telefon!
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.