Haberler

Avrupa Kış Sporları Haftası'nda 11 ilde etkinlikler düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, 1-8 Şubat 2026 tarihlerinde 11 ilde kış sporları etkinlikleri düzenleyecek. Federasyon Başkanı Kerim Çomoğlu, vatandaşları sportif faaliyetlerle buluşturacaklarını açıkladı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, Avrupa ile eş zamanlı başlayan Avrupa Kış Sporları Haftası etkinliklerinde yaş, zaman ve mekan farkı gözetmeden vatandaşları sportif faaliyetlerle buluşturacaklarını söyledi.

Herkes İçin Spor Federasyonun (HİS) açıklamasına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğinde düzenlenen Avrupa Kış Sporları Haftası kapsamında 1-8 Şubat 2026 tarihlerinde HİS'in koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 ilde bir çok spor etkinliği gerçekleştirilecek.

Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum, Kars, Hakkari, Gümüşhane, Samsun, Rize, Bolu ve Kahramanmaraş'ta düzenlenecek etkinliklerde, kış sporları ve hareketli yaşamı destekleyen faaliyetler katılımcılarla buluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, kış aylarının "hareketsizliğin arttığı dönem" olarak algılandığına dikkati çekti.

Kerim Çomoğlu, şunları kaydetti:

"Yaş, zaman ve mekan farkı gözetmeden vatandaşlarımızı sportif faaliyetlerle buluşturuyoruz. Türkiye genelinde 11 ilde kış spor oyunları ve farklı fiziksel aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın, belki de daha önce hiç deneyimlemedikleri spor branşlarıyla tanışmalarına ve yeni kazanımlar elde etmelerine katkı sağlayacağız. Hareketli bir toplum, güçlü bir geleceğin temelidir. Bu anlayış doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlere sağladığı imkanları son derece kıymetli buluyor, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar

Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu