Avrupa Kış Sporları Haftası'nda 11 ilde etkinlikler düzenlenecek

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, Avrupa ile eş zamanlı başlayan Avrupa Kış Sporları Haftası etkinliklerinde yaş, zaman ve mekan farkı gözetmeden vatandaşları sportif faaliyetlerle buluşturacaklarını söyledi.

Herkes İçin Spor Federasyonun (HİS) açıklamasına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğinde düzenlenen Avrupa Kış Sporları Haftası kapsamında 1-8 Şubat 2026 tarihlerinde HİS'in koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 ilde bir çok spor etkinliği gerçekleştirilecek.

Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum, Kars, Hakkari, Gümüşhane, Samsun, Rize, Bolu ve Kahramanmaraş'ta düzenlenecek etkinliklerde, kış sporları ve hareketli yaşamı destekleyen faaliyetler katılımcılarla buluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, kış aylarının "hareketsizliğin arttığı dönem" olarak algılandığına dikkati çekti.

Kerim Çomoğlu, şunları kaydetti:

"Yaş, zaman ve mekan farkı gözetmeden vatandaşlarımızı sportif faaliyetlerle buluşturuyoruz. Türkiye genelinde 11 ilde kış spor oyunları ve farklı fiziksel aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın, belki de daha önce hiç deneyimlemedikleri spor branşlarıyla tanışmalarına ve yeni kazanımlar elde etmelerine katkı sağlayacağız. Hareketli bir toplum, güçlü bir geleceğin temelidir. Bu anlayış doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlere sağladığı imkanları son derece kıymetli buluyor, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum."