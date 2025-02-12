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Türkiye, Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'nda

Türkiye, Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'nda
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Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı temsil edecek. 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan turnuvada temsilcimizin hedefi şampiyonluk olarak belirlendi.

Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi, Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı temsil edecek.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'da 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kupada, Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Takımı, Slavia Prag, MSC Sumchanka ve SCHC takımlarıyla mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Muğla temsilcisinin Avrupa'da Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, "Hedefimiz şampiyonluk. Temsilcimize başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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