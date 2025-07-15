Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na Hazırlanıyor
17-20 Temmuz tarihlerinde Norveç'in Bergen kentinde düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 48 sporcu temsil edecek. Milli atletler, uluslararası müsabakalardaki başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.
Milli atletlerin de mücadele edeceği Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası, Norveç'te düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Bergen kentinde 17-20 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 48 sporcu temsil edecek.
Milli takımın kadrosunda yer alan sporcular ise şöyle:
Kadınlar
Beyzanur Seylan, Büşra Akay, Sıla Koloğlu, Simay Özçiftçi, Dilan Yılmaz, Dilek Koçak, Dilay Yıldızhan, Esmanur Yılmaz, Merve Karakaya, Cansu Nimet Sayın, Yaren Yıldırım, Gülşah Cebeci, Pelinsu Şahin, Sıla Bayır, Hilal Mutlu, Kadriye Dilek Durmuş, Sedef Çevik, Berra Aygün, Berivan Yiğit, Büşra Hatun, Pınar Akyol, Gülcan Uzun, Emine Ceylan, Selin Çadır
Erkekler
Berkay Canbolat, Hasan Beyazel, Hüseyin Mutlu Korkmaz, Orçun Duran, Deniz Kaan Kartal, Ömer Faruk Bozdağ, Ahmet Civci, Emin Berke Murathan, Uğur Kemal Derin, Abdülkerim İran, İsmail Nezir, Mustafa Çinpolat, Cuma Özcan, Diyar Ergüven, Mesut Bülbül, Ali Eren Ünlü, Atilla Göktuğ Taşdelen, Erdem Tilki, Ali Peker, Emre Çiftçi, Muhammed Hanifi Zengin, Harun Bilir, Hayrettin Yıldız, Mazlum Demir