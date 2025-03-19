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Türkiye Atletizm Milli Takımı, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na Katılıyor

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na Katılıyor
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21-23 Mart tarihlerinde Çin'in Nanjing şehrinde düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı'ndan dört sporcu mücadele edecek. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, sporculara güvendiğini belirtti.

Çin'de gerçekleştirilecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı'ndan Ertan Özkan, Mustafa Kemal Ay, Ersu Şaşma ve Mikdat Sevler yer alacak.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, 21- 23 Mart tarihlerinde Çin'in Nanjing şehrinde düzenlenecek. Milli takımda; Ertan Özkan, Mustafa Kemal Ay, Ersu Şaşma ve Mikdat Sevler piste çıkacak. Şampiyona öncesinde sporcuların çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Dr. Ahmet Karadağ, "Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcularımıza çok güveniyoruz. Ersu Şaşma direkt finalde yarışacak. Diğer sporcularımız Ertan, Mustafa ve Mikdat'ın ise elemelerde başarılı olarak finale çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Değerli sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Milli sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcuların programı şöyle:

21 Mart Cuma

07.55 - 60M Erkekler (Seçme) - Ertan Özkan - Mustafa Kemal Ay

15.03 - 60M Erkekler (Yarı Final) - Ertan Özkan - Mustafa Kemal Ay

16..24 - 60M Erkekler (Final) - Ertan Özkan - Mustafa Kemal Ay

22 Mart Cumartesi

05.25 - 60M Engelli Erkekler (Seçme) - Mikdat Sevler

14.50 - 60M Engelli Erkekler (Yarı Final) - Mikdat Sevler

16.05 - 60M Engelli Erkekler (Final) - Mikdat Sevler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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