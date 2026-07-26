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ENKA Spor Kulübü, Atletizm Süper Ligi'nde Çifte Şampiyonluk Kazandı

ENKA Spor Kulübü, Atletizm Süper Ligi'nde Çifte Şampiyonluk Kazandı
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig final karşılaşmaları, 8 erkek ve 8 kadın takımının katılımıyla İzmir'de yapıldı. İki gün süren organizasyonda ENKA Spor Kulübü hem kadınlarda hem erkeklerde birinci olurken, Fenerbahçe ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig final karşılaşmaları, 8 erkek ve 8 kadın takımının katılımıyla İzmir'de tamamlandı.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda 2 gün süren organizasyonda kadınlar ve erkeklerde Türkiye'nin en iyi 8'er takımı, toplam 20 branşta mücadele etti.

Final karşılaşmaları sonunda kadın ve erkeklerde ENKA Spor Kulübü birinci, Fenerbahçe Spor Kulübü ikinci, Galatasaray Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda final karşılaşmaları sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- ENKA Spor Kulübü, 277 puan

2- Fenerbahçe Spor Kulübü, 253 puan

3- Galatasaray Spor Kulübü, 234

4- Nilüfer Belediyespor Kulübü, 194

5- Batman Petrol Spor Kulübü, 186

6- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 100

7- Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 98

8- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 92 puan

Erkeklerde final karşılaşmaları sonunda puan durumu şu şekilde:

1- ENKA Spor Kulübü, 281 puan

2- Fenerbahçe Spor Kulübü, 275,5 puan

3- Galatasaray Spor Kulübü, 229,5 puan

4- Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü, 181 puan

5- Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü, 176

6- Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 160

7- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 76

8- Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü, 41

Kaynak: AA
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