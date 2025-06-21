Türkiye, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak önemli başarılar elde etti. Kılıçer, barfikste altın madalya kazanırken, Koşak halka aletinde gümüş madalya ile öne çıktı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden milli sporcular, birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Mert Efe Kılıçer, erkekler yer aletinde 13.300 puanla 4'üncü, barfikste 11.700 puanla 6. olarak finale yükseldi.

Barfiks finalinde 13.250 puanla zirvede yer alarak altın madalya elde eden Mert Efe, yer aleti finalini 12.900 puanla 5. sırada tamamladı.

Mehmet Ayberk Koşak ise erkekler halka aletinde 13.800 puanla 2'nci, yer aletinde 13.000 puanla 6. sırayı alarak finale kaldı.

Finalde halka aletinde 13.400 puanla 2. sırayı elde ederek gümüş madalya kazanan Mehmet Ayberk, yer aletinde 12.200 puanla 7. oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can, Acun ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.