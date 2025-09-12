Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı İtalya'yı 5-0 Mağlup Etti

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi ilk maçında Türkiye, İtalya'yı 5-0 yendi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Yavuz Selim Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın açılış maçında İtalya ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısını Tuncay Efe Hankulu'nun golleriyle 2-0 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda Ömer Güleryüz'ün 2 ve Kemal Güneş'in tek golüyle İtalya'yı 5-0 mağlup etti.

Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın saat 15.00'da Polonya ile karşılaşacak.

Grubun bir diğer maçı ise bugün 17.00'da Polonya ve İngiltere arasında oynanacak.