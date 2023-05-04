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Türkiye 3. olan Aksu'ya Başkan Koloğlu'dan tebrik

Türkiye 3. olan Aksu'ya Başkan Koloğlu'dan tebrik

Spor Haberleri

DÜZCE(İHA) – Türkiye minikler ve yıldızlar karate şampiyonasında 34 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Ecrin Aksu'yu Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tebrik etti.

DÜZCE(İHA) – Türkiye minikler ve yıldızlar karate şampiyonasında 34 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Ecrin Aksu'yu Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tebrik etti.

Denizli'de yapılan Türkiye minikler ve yıldızlar karate şampiyonasında 3 bin 600 sporcu arasında, 7 maçın 6'sını kazanan Ecrin Aksu Türkiye 3. oldu.

Şampiyon sporcu Ecrin Aksu'yu makamında ağırlayan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tebrik ederek "Kızımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Koloğlu, spor yapan çocuk ve gençleri her zaman imkanlar ölçüsünde desteklediklerini söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Koloğlu Denizli Türkiye Spor Haberler

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