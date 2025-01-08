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Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Hokey Takımı Avrupa Kupası'nda Kupa Hedefliyor

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Hokey Takımı Avrupa Kupası'nda Kupa Hedefliyor
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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı'nın Polonya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında kupayı hedeflediğini belirtti. Takım, önceki şampiyonada Avrupa üçüncüsü olmuştu ve bu sefer daha üst sıralara çıkmayı amaçlıyor.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı ile Polonya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında kupayı hedeflediklerini söyledi.

Polonya'nın Walcz şehrinde 10-12 Ocak tarihlerinde 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası'na katılacaklarını ifade eden Çakır, Türk hokeyinin geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.

21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı'nın bir önceki şampiyonada Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatan Çakır, şunları söyledi:

"Takımımız bu şampiyonaya Konya'da ve Antalya'da iki kamp yaparak hazırlandı. Şampiyonada ilk etapta 10 ve 11 Ocak'ta ikişer maç oynayacağız, 12 Ocak Pazar günü de bir maçımız olacak. Müsabakaların sonunda pazar günü sıralama belli olacak. 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı'mız geçen sezon Avrupa üçüncüsü olmuştu, bu dönem daha üstüne çıkmayı hedefliyoruz."

Salon müsabakalarında Türkiye'nin iddialı olduğunu vurgulayan Çakır, "Her türlü salon müsabakalarında biz favoriyiz, bunun göstergesi olarak 21 Yaş Altı Erkek Hokey Takımı'mız da dünya sıralamasında en üstte. Salon müsabakalarında açık alana göre daha ön plandayız çünkü Türkiye'nin her yerinde takımlarımızın çalışacağı salon var." dedi.

"Hepimiz kupaya kitlenmiş durumdayız"

Türkiye'nin A grubunda Avusturya, Hırvatistan, İtalya, Polonya ve İsviçre ile mücadele edeceğini anlatan Çakır, "Bu sefer şampiyonaya daha erken gidiyoruz, öncesinde iyi adaptasyon için hazırlık maçlarımız olacak. Hepimiz kupa hedefine kitlenmiş durumdayız. Avrupa'da kürsüde yer alacaklarına inancının tam. Avrupa kupasıyla sizleri ziyaret etmeyi arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Antalya'daki kampta asıl kadronun şekillendiğine işaret eden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı'mız ise birinci ve ikinci kamplarını Antalya'da yapacak, onlar da 17-19 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasına katılacak. Güçlü bir grupta mücadele edeceğiz. Burada ilk hedefimiz kürsüde yer edinebilmek. İki yıl sonrasında da dünya sıralamasında kendimizi ilk iki sırada bulmak istiyoruz."

Gölbaşı hokey tesislerinin planı onaydan geçti

Ankara'ya sporun da başkenti olması için önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Çakır, Gölbaşı'nda hokey için önemli bir tesis yapılacağını belirterek, "Ankara'ya yapılacak tesis için de heyecanlıyız, şu anda ülke genelinde 7 tane sahamız var. Halihazırda yapılması planlanan da ilk etapta Muğla ve Ankara tesislerimiz var. Heyecanlıyız çünkü federasyonumuza Ankara'da da bir sahasının olması yakışırdı, bunun için görüşmeler yapıldı, plan ve projeleri hazırlanıyor. Bir aksilik olmazsa Gölbaşı'nda hokey sahasına kavuşacağız." şeklinde konuştu.

Türk hokeyinin büyük bir ivmeyle ilerlediğini vurgulayan Çakır, "Önümüzdeki yıl itibariyle 14 yaş altı liglerimizi de kuracağız. İlk hedefimiz alt yaş gruplarımızla gençlik olimpiyatları olacak, oraya katılacak takımımız bizi daha sonra olimpiyatlara götürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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