Üye Girişi
Haberler

Türkiye, 2024 Avrupa Kros Şampiyonası için bayrağı teslim aldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye, Avrupa Atletizm Kros Şampiyonası için bayrağı Belçika'dan teslim aldı. Şampiyona, gelecek yıl Antalya Kepez'de düzenlenecek.

Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de ilk defa yapılacak Avrupa Atletizm Kros Şampiyonası için Türk kafilesi Belçika'da bayrağı devraldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 29'uncu Avrupa U20, U23 ve Büyükler Avrupa Şampiyonasında Türkiye atletizm takımı kürsüye çıkamazken, gelecek yıl 30'uncusu Antalya Kepez'de yapılacak olan 2024 Avrupa Kros Şampiyonası için bayrak teslim alındı. Şampiyona sonunda gerçekleştirilen bayrak teslim törenine Brüksel Belediye Başkanı Sven Gatz, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar. Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov, TAF Asbaşkanı Arif Alpkılıç ve Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü M. Ahmet Demirtaş katıldı.

Antalya Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır yaptığı açıklamada, Bayrağı başkanımız Hakan Tütüncü adına teslim aldık. Biz Kepez belediyesi olarak spora çok büyük emekler verdik. İnsan odaklı projelerde başkanımız gençlere spor şehri Kepez'i armağan etti. Şu an bayrağı teslim aldık. 2024 Avrupa Kros Şampiyonasına şehrimizde ev sahipliği yapacağız, Atletizm Federasyonu ile birlikte. Burada organizasyonu takip ettik ve notlarımızı aldık. Ama biz ülke olarak her zaman çok üst seviyede şampiyonalar gerçekleştiriyoruz. Bu şampiyonayı da en iyi şekilde yapacağız" dedi.

Olimpiyat şehri Antalya sloganı ile yola çıktıklarını belirten Adanır, "Bölgemizde spora yaptığımız tüm yatırımları Antalya'nın geneline yaymak istiyoruz. Bu şampiyonanın Anyalya'da yapılacak olması şehrimiz ve ülkemizin adına çok önemli. Antalya tüm spor organizasyonlarına her açıdan dünyada hizmet edebilecek bir şehir. Şampiyonanın şehrimize gelmesinde çok büyük katkıları olan Atletizm federasyonu başkanımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımıza başladık" diye konuştu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise "Geçen yıl Kepez belediye başkanımız Hakan Tütüncü ile bu organizasyona aday olduk ve yapılan oylamada Türkiye kazandı" açıklamalarında bulundu.

Başkan Çintimar, sözlerini şöyle tamamlamadı:

"Bugün burada 2024 Avrupa Kros Şampiyonasının bayrağını teslim aldık. Bayrağı bir hafta sonra Kepez Belediyemize devredeceğiz. Gelecek yıl olimpiyat şehrimiz olan Antalyamızda bu şampiyonayı en güzel şekilde birlikte organize edeceğiz. Bu şampiyonanın ülkemize kazandırılmasında Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Antalya Valiliğine ve Kepez Belediyesine, bize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Atletizm Belçika Antalya Türkiye Avrupa Şampiyonası Antalya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title