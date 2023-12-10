Türkiye, 2024 Avrupa Kros Şampiyonası için bayrağı teslim aldı

Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de ilk defa yapılacak Avrupa Atletizm Kros Şampiyonası için Türk kafilesi Belçika'da bayrağı devraldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 29'uncu Avrupa U20, U23 ve Büyükler Avrupa Şampiyonasında Türkiye atletizm takımı kürsüye çıkamazken, gelecek yıl 30'uncusu Antalya Kepez'de yapılacak olan 2024 Avrupa Kros Şampiyonası için bayrak teslim alındı. Şampiyona sonunda gerçekleştirilen bayrak teslim törenine Brüksel Belediye Başkanı Sven Gatz, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar. Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Dobromir Karamarinov, TAF Asbaşkanı Arif Alpkılıç ve Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü M. Ahmet Demirtaş katıldı.

Antalya Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır yaptığı açıklamada, Bayrağı başkanımız Hakan Tütüncü adına teslim aldık. Biz Kepez belediyesi olarak spora çok büyük emekler verdik. İnsan odaklı projelerde başkanımız gençlere spor şehri Kepez'i armağan etti. Şu an bayrağı teslim aldık. 2024 Avrupa Kros Şampiyonasına şehrimizde ev sahipliği yapacağız, Atletizm Federasyonu ile birlikte. Burada organizasyonu takip ettik ve notlarımızı aldık. Ama biz ülke olarak her zaman çok üst seviyede şampiyonalar gerçekleştiriyoruz. Bu şampiyonayı da en iyi şekilde yapacağız" dedi.

Olimpiyat şehri Antalya sloganı ile yola çıktıklarını belirten Adanır, "Bölgemizde spora yaptığımız tüm yatırımları Antalya'nın geneline yaymak istiyoruz. Bu şampiyonanın Anyalya'da yapılacak olması şehrimiz ve ülkemizin adına çok önemli. Antalya tüm spor organizasyonlarına her açıdan dünyada hizmet edebilecek bir şehir. Şampiyonanın şehrimize gelmesinde çok büyük katkıları olan Atletizm federasyonu başkanımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımıza başladık" diye konuştu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise "Geçen yıl Kepez belediye başkanımız Hakan Tütüncü ile bu organizasyona aday olduk ve yapılan oylamada Türkiye kazandı" açıklamalarında bulundu.

Başkan Çintimar, sözlerini şöyle tamamlamadı:

"Bugün burada 2024 Avrupa Kros Şampiyonasının bayrağını teslim aldık. Bayrağı bir hafta sonra Kepez Belediyemize devredeceğiz. Gelecek yıl olimpiyat şehrimiz olan Antalyamızda bu şampiyonayı en güzel şekilde birlikte organize edeceğiz. Bu şampiyonanın ülkemize kazandırılmasında Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Antalya Valiliğine ve Kepez Belediyesine, bize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."