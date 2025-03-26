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Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı Galler'e Yenildi

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Türkiye 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur 7. Grup son maçında Galler'e 3-1 mağlup oldu. Milliler, grup aşamasını 2 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur 7. Grup üçüncü ve son maçında Galler'e 3-1 mağlup oldu.

Milliler, Rhyl kentindeki Belle Vue Stadı'nda oynanan müsabakada Galler ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı takım, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Milli takımın mücadeledeki tek golü 43. dakikada Boran Başkan'dan geldi.

Galler'e galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Frederick Issaka, 67. dakikada Gabriele Biancheri ve 81. dakikada Elliot Myles attı.

Gruptaki diğer maçta İngiltere, Portekiz'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla grubunu 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle tamamlayan milliler, 2 puanla dördüncü ve son sırada kaldı.

İngiltere, 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı ve grupta ilk sırada yer alarak 13-26 Temmuz tarihlerinde Romanya'nın ev sahipliğinde oynanacak 2025 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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