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18 Yaş Altı Erkekler Dünya Sutopu Şampiyonası

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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası play-off 2. turunda Sırbistan'a 19-12 yenilerek turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlılar, klasman maçlarına çıkacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası play-off 2. turunda karşılaştığı Sırbistan'a 19-12 yenilerek elendi.

Ay-yıldızlılar, Portekiz'in Rio Maior bölgesinde düzenlenen organizasyonda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Çeyrek finale yükselme mücadelesini 19-12 kaybeden Türkiye, klasman maçlarına çıkacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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