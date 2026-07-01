18 Yaş Altı Erkekler Dünya Sutopu Şampiyonası
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası play-off 2. turunda Sırbistan'a 19-12 yenilerek turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlılar, klasman maçlarına çıkacak.
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası play-off 2. turunda karşılaştığı Sırbistan'a 19-12 yenilerek elendi.
Ay-yıldızlılar, Portekiz'in Rio Maior bölgesinde düzenlenen organizasyonda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Çeyrek finale yükselme mücadelesini 19-12 kaybeden Türkiye, klasman maçlarına çıkacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer