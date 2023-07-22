Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Polonya'yı mağlup etti
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, ilk maçında Polonya'yı 78-63'lük skorla mağlup etti ve turnuvaya galibiyet ile başladı.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, ilk maçında karşılaştığı Polonya'yı 78-63'lük skorla mağlup etti ve turnuvaya galibiyet ile başladı.
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 78-63'lük skorla mağlup etti ve turnuvaya galibiyet ile başladı. Mika Antic Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını Ay-yıldızlılar 37-29 önde tamamladı.
18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Berke Emre Tunca 21, Özgür Cengiz 16 ve Mehmet Efe Demirel 15 sayı kaydetti. Polonya'da ise Joel Cwik 14 sayıyla oynadı.
Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da Hırvatistan ile karşılaşacak. - İSTANBUL