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Türkiye U17 Voleybolda Dünya İkincisi

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Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonası finalinde ABD'ye 3-0 yenildi.

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonası finalinde ABD'ye 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setlerle kaybederek gümüş madalya aldı.

Zeynep Doğa Alpay, en iyi smaçör, Nejla Guzonjic de en iyi orta oyuncu olarak turnuvanın rüya takımına seçildi.

Kaynak: AA
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