Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını verdi
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Turkish Airlines Open Turnuvası'nda Beş İkincilik Yaşayan Golfçü Şampiyonluk İçin Mücadele Edecek

Turkish Airlines Open Turnuvası'nda Beş İkincilik Yaşayan Golfçü Şampiyonluk İçin Mücadele Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8-11 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open Turnuvası'na önceki turnuvalarda ikincilik elde eden beş golfçü katılacak. Profesyonel ve amatör Türk golfçülerinin de yarışacağı organizasyonda, bilet satışları devam ediyor.

REGNUM Carya Golf Kulübü'nde 8-11 Mayıs'ta yapılacak Turkish Airlines Open Turnuvası'nda önceki turnuvalarda ikincilikte kalan beş oyuncu da sahaya çıkacak.

Dünyanın en iyi golfçülerini bir kez daha Antalya'da buluşturacak Turkish Airlines Open'a önceki turnuvalarda kupayı kılpayı kaybeden isimler de katılacak. Nicolas Colsaerts, Dylan Frittelli, Haotong Li, Benjamin Hebert ve Matthias Schwab, Carya Golf Kulübü'nde bu kez şampiyonluk için mücadele edecek.

Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncularından Belçikalı Nicolas Colsaerts ile Güney Afrikalı Dylan Frittelli de, 2017 yılında Carya Golf Kulübü'nde yapılan turnuvada Justin Rose'un ardından ikinciliği paylaşmıştı. 2018 yılındaki turnuvada final raundunda üç pata yapan Çinli Haotong Li, play-off'ta da Justin Rose'a kaybederek kupaya uzanamamıştı.

2019 yılında Montgomerie Maxx Royal Sahası'nda düzenlenen son Turkish Airlines Open, Avrupa Turu tarihinde üçüncü kez altı oyuncunun yer aldığı play-off'a sahne olmuş, spot ışıkları altında oynanan mücadelede Fransız Benjamin Hebert ve Matthias Schwab, şampiyon olan Tyrell Hatton'a kaybeden oyuncular arasında yer almıştı.

TÜRK SPORCULAR DA MÜCADELE EDECEK

Organizasyonda yedi Türk oyuncu da mücadele edecek. Profesyonel oyuncular Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç, Leon Açıkalın, Ulaş Karataş, Mehmet Ceylan ile birlikte iki amatör golfçü İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de prestijli turnuvada boy gösterecek.

BİLET SATIŞLARI SÜRÜYOR

Dünyanın önde gelen golfçülerini Antalya Belek'te bir araya getirecek Turkish Airlines Open 2025, 8-11 Mayıs tarihleri arasında Regnum Carya, Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek. Geçmiş yıllarda büyük ilgi gören organizasyon, 2016, 2017 ve 2018'deki başarılı etkinliklerin ardından yeniden Regnum Carya Golf Kulübü'ne dönüş yapıyor.Golfseverler ister günlük isterse kombine bilet alarak turnuvayı takip edebilecek. Organizasyonun VIP biletleri de aynı site üzerinden satın alınabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.