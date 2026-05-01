Turkish Airlines Open ikinci raunt müsabakalarıyla devam etti

DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası ikinci gününde ikinci raunt müsabakalarıyla devam etti.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 32 ülkeden 4'ü Türk 156 sporcu yer aldı. İlk gün sonuçlarına göre İsveçli Mikael Lindberg 66 vuruş (-6) skor, İspanyol Alejandro Del Rey, İskoç Ewen Ferguson ve Güney Afrikalı Daniel Van Tonder ise 67 vuruş (-5) skorluk avantaj ile sahaya çıktı.

TÜRK OYUNCULAR SAHADA

Türk golfçüler Leon Açıkalın 74 vuruş (+2) skor, Taner Yamaç 75 vuruş (+3) skor, Mutlu Güner 76 vuruş (+4) skor, İbrahim Tarık Aslan 78 vuruş (+6) skorla ikinci raunt mücadelesine başladı. Türk golfçüler bugün ilk 65'e girebilmek için çaba sarf edecek.

4 gün sürecek turnuvada, bugün sonunda ilk 65'e giren golfçüler, son 2 gün final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak. 2 milyon 750 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı turnuvada şampiyon olan golfçü, 467 bin doların da sahibi olacak. Turnuva, 3 Mayıs Pazar günü sona erecek.

YAYIN D-SMART'TA

3 Mayıs Pazar günü sona erecek turnuvaya Turkish Airlines isim sponsorluğunu yaparken T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, GoTurkiye.com ve Türkiye Golf Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen turnuvaya Regnum Hotels, DP World, Lumberjack, RMK Yachts, Noyan Golf Travel, TAV Fraport, Süral Su, Johnson Matrix, Golf International ve Anadolu Hastanesi sponsorluk desteği veriyor. Sporseverler www.biletix.com sitesinden günlük ya da kombine bilet alarak turnuvayı takip ederken dev organizasyon, her gün saat 12.30'dan itibaren canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan izlenebiliyor.

