Turkish Airlines Open 2026'da ikinci Pro-Am Golf Turnuvası düzenlendi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası kapsamında profesyonel ve amatör golfçüleri bir araya getiren ikinci Pro-Am Golf Turnuvası düzenlendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen ikinci Pro- Am Golf Turnuvası'nda 40 profesyonel ve 60 amatör golfçü yer aldı. Turnuvada profesyonel oyuncular 9'ar, amatör golfçüler ise 18'er çukurda oynadı. Bugünkü turnuvaya NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Grubu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk, BETUYAB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan, Türkiye Golf Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Murat Karaduman, Ali Özdoğan, Anıl Tetik, Mehmet Evyap, Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, turizmci iş insanları Yasin Akkanat ve Mehmet Aygün de katıldı.

