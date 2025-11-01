Haberler

Türk Yıldızları'nın Çorlu Gösterisi Nefes Kestirdi

Türk Yıldızları'nın Çorlu Gösterisi Nefes Kestirdi
Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları ekibi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Kalabalık bir seyirci kitlesi, akrobasi manevralarını ve senkronize dönüşleri büyük bir ilgiyle takip etti.

TÜRK Hava Kuvvetleri Türk Yıldızları ekibinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaptığı gösteri uçuşu, nefes kesti.

Türk Yıldızları'nın Çorlu'nun Gölbaşı Parkı üzerinde yapacağı gösteri uçuşu öncesinde vatandaşlar, park ve çevresine akın etti. Araçlarıyla bölgeye giden vatandaşla, uzun kuyruklar oluşturdu, park ve çevresinde yoğun bir kalabalık toplardı. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Türk Yıldızları, sergiledikleri akrobasi manevraları, senkronize dönüşler, dalışlar ve dumanlı manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle çocuklar ve gençlerin heyecanı dikkat çekerken, birçok vatandaş telefonlarıyla bu anları kaydetti. Bazı vatandaşlarda yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını sallayarak pilotları selamladı. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri, büyük bir ilgiyle izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
