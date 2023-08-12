Türk Wushu sporcusu Çince konuşmasıyla viral oldu

Wushu sporcusu Nusret Kayhan Altunkaya (solda), İstanbul'daki bir spor kompleksinde partneriyle birlikte antrenman yapıyor, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)

Altunkaya'nın, Çince konuştuğu video sosyal medya aracılığıyla 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

İSTANBUL, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda medyanın sorularını yanıtlarken Çince konuşan Türk Wushu sporcusu sosyal medyada viral oldu.

24 yaşındaki Nusret Kayhan Altunkaya, Xinhua'ya verdiği çevrimiçi röportajda, videosunun Çin'deki çeşitli sosyal medya hesaplarında yayımlanmasının ardından ünlü olduğunu söyledi.

"Universiade Köyü'ndeki medya görevlileri biz dolaşırken video çekiyorlardı ve biri bana İngilizce bir soru sordu. Sonra Çince bir konuşma yaptık" diye hatırlıyor Altunkaya o günü. "Sonra videoyu düzenlediler ve paylaştılar."

"Ertesi gün dışarı çıktığımda beni gören herkes benimle fotoğraf çektirmek istedi ve benden imza istedi. Çok şaşırmıştım."

Altunkaya daha sonra Çince konuştuğu videonun sosyal medya hesaplarında 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendiğini öğrendi.

Sporcu, "Video farklı sosyal medya platformlarında yaklaşık 20 veya 30 milyon kişi tarafından görüldü, bir medyada 3 milyon, başka bir medyada 5 milyon, farklı hesaplarda birçok kişi paylaştı ve herkes beni tanır hale geldi" dedi.

Oyunlardan sonra Çin'in farklı şehirlerini ziyaret etmek isteyen Altunkaya, yaptığı tren yolculuğu sırasında bir yolcunun ona yaklaştığını ve "Seni tanıyorum, videonu izledim; sen Türk sporcusun" dediğini iletti.

Altunkaya, Çinlilerin çok arkadaş canlısı ve samimi olduklarını söyledi.

"Çince konuştuğumda her zaman dikkat çekiyorum. Ama ilk defa bu kadar büyük bir ilgi gördüm. Dürüst olmak gerekirse çok heyecanlandım" dedi. "Burada sayısız anı biriktirdim. Bunu asla unutmayacağım."

Altunkaya, 2020'ye kadar dört yıl boyunca Çin'de kalarak Çinli sporcularla birlikte Wushu çalıştı ve şimdi akıcı bir şekilde Çince konuşabiliyor.

Oyunlar için Çin'e dönmek, Çinli arkadaşlarını tekrar görmek ve en sevdiği Çin yemeklerini tekrar tatmanın onu çok mutlu ettiğini belirten Altunkaya, "Dünya Üniversite Oyunları kariyerim için gerçekten çok önemliydi. Çok özel bir yerde gerçekleşti" dedi.

Spor etkinliğinde Wushu dalında aldığı bronz madalyayı gösteren Altunkaya, "Buna bir metal parçası diyebilirsiniz. Ama bu çok fazla emek, çok fazla deneyim, acı ve tatlı anılar taşıyor" dedi.