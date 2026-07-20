2026 Milletler Ligi'nde Türk damgası

Türk voleybolu, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) kadın ve erkek milli takımlarıyla finallerde yer alarak tarihi başarıya imza attı.

Son maçında İran'ı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'de grup aşamasını 8 galibiyet ve 22 puanla 6. tamamladı ve tarihinde ilk kez finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

2023 Altın Lig şampiyonluğuyla ilk VNL biletini alan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki üçüncü sezonunda son 8 takım arasına girdi. Milli takım, ilk iki sezonunda ligi 16. ve 17. tamamlayarak kümede kalmayı başarırken üçüncü yılında finallere yükselerek tarih yazdı.

A Milli Erkek Takımı, VNL'nin ilk haftasında Kanada ve Fransa'yı mağlup ederken, ABD ile İtalya'ya mağlup olarak etabı 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle geçti.

İkinci haftada Çin, Arjantin ve Belçika'yı yenen milli takım, dünya sıralamasının birinci basamağındaki Polonya'ya 3-2 kaybetmesine rağmen son haftaya çeyrek final umutlarını koruyarak girdi.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü haftada Slovenya'ya kaybetmesine rağmen Sırbistan, Ukrayna ve İran karşısında aldığı galibiyetlerle normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. bitirdi. Milliler, çeyrek finalde 10 galibiyet ve 26 puanla 3. basamakta yer alan Slovenya ile eşleşti.

Slobodan Kovac etkisi

A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde başantrenör Slobodan Kovac'ın etkisi dikkati çekti.

2025 Temmuz ayında göreve gelen Sırp çalıştırıcı yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, bu sezon da VNL'de tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye'de Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan Kovac, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Kadınlarda istikrar yakalandı

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı ise VNL'deki başarısını bu sezon da devam ettirdi.

2018'den beri düzenlenen tüm VNL finallerinde yer alan Türkiye, 2023'te şampiyonluğa ulaşırken 2018'de gümüş ve 2021'de bronz madalya elde etti.

Bu sezon ilk hafta mücadelelerinde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet alan milli takım, Ankara'da oynanan ikinci etapta ise 4'te 4 yaptı.

Üçüncü haftada da 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan ay-yıldızlı ekip, grup aşamasını 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamladı.

Türkiye, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de eski başantrenörü Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Kanada ile karşılaşacak.

İki takımla çeyrek finalde

Kadınlarda dünya voleybolunun üst sıralarındaki yerini koruyan Türkiye, erkeklerde de yükselişe geçerek 2026 Milletler Ligi'nin çeyrek finallerinde iki takımla mücadele edecek.

Milli takım, FIVB dünya sıralamasında kadınlarda 4'üncü, erkeklerde ise 9'uncu sırada yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Japonya, İtalya ve ev sahibi kontenjanıyla Çin, kadınlarda ve erkeklerde çeyrek final oynayacak.