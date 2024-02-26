Türk vatandaşlığına geçmek istiyordu!

Gaziantep Fk Sumudica'ya yol verdi

Gaziantep Fk, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig'in 27. haftası geride kalırken flaş bir ayrılık kararı alındı.

Ali Budak'ın haberine göre; Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Bu kararın kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Gaziantep FK ile bu sezon 26 maça çıkan Sumudica, 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rumen teknik adam, 1.38 puan ortalaması yakaladı.

Marius Sumudica, 5. haftada Erdal Güneş'in yerine gelmişti.