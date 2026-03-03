Haberler

Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'deki turnuvaya katılan sporculara ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Tenis Federasyonu, BAE'deki Füceyre Açık Tenis Turnuvası'nda bulunan Türk sporcuların güvenliği ile ilgili açıklama yaptı. Turnuvanın güvenlik alarmı nedeniyle durdurulmasının ardından, sporcuların sağlık ve güvenliklerinin ön planda olduğu belirtildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel'in son durumuna dair açıklama yaptı.

TTF, Füceyre kentinin ev sahipliği yaptığı, ATP Challenger 50 düzeyindeki organizasyonda elemelerin final turundaki maçların güvenlik alarmı nedeniyle durdurulması sonrası açıklamada bulundu.

Federasyonun duyurusunda, sporcuların bağlı olduğu Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü ve ENKA Spor Kulübü yetkilileriyle beraber sürecin takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İran ve çevre ülkelerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak turnuvaları için bölgede bulunan sporcularımız Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel ve ekipleri ile hakemimiz Toygar Alagöz'ün sağlığı, güvenliği ve iyi oluşları önceliğimizdir. Tüm acil ihtiyaçların düzenli olarak karşılanması konusunda destek sağlayan ekiplerle de düzenli iletişim içerisindeyiz. Bu aşamada seyahat düzenlemeleri, havayolu operasyonları ve resmi yönergeler doğrultusunda sürekli olarak yetkili makamlar ile görüşmeleri sürdürmekteyiz. Koşullar elverdiğinde değerli oyuncularımızın ve ekiplerimizin güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamak için söz konusu şartları yetkili makamlar ile görüşmekteyiz."

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür edilerek "Dışişleri Bakanlığımız nezdinde Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız, Katar ve Abu Dabi Büyükelçilerimizin en üst seviyedeki desteği ve koordinasyonuyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Gelişmeleri değerlendirmeye ve düzenli olarak güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti