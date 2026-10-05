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Türk Telekom, yarın Maxima Roma karşısında sezonun ilk Avrupa galibiyetini arıyor

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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında yarın Ankara Spor Salonu'nda saat 19.30'da Maxima Roma ile karşılaşacak. İlk maçında La Laguna Tenerife'ye 82-75 yenilen mavi-beyazlı ekip, seyircisi önünde sezonun ilk Avrupa galibiyetini almayı hedefliyor.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Maxima Roma ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Türk Telekom, gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup oldu.

Haziran 2026'da kurulan İtalyan ekibi Maxima Roma ise gruptaki ilk maçında U-BT Cluj-Napoca'yı 89-55 yendi.

Başantrenör Erdem Can yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, seyircisi önünde sezonun ilk Avrupa galibiyetini almaya çalışacak.

Kaynak: AA
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