Türk Telekom ve Trendyol'dan Canlı Yayın Dönemi

Türk Telekom'un Trendyol Süper Lig Teknoloji sponsorluğu kapsamında, 2. Lig yarı final mücadelesi Yaay üzerinden canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. 8 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Ali Hoşfikirer Stadı'nda oynanacak olan Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altınordu karşılaşması, Yaay platformu üzerinden canlı izlenebilecek.

Kullanıcılarına farklı ve etkileşimli bir sosyal medya deneyimi sunan Yaay, Türk Telekom'un dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda spor alanındaki içeriklerini genişletiyor. Bu kapsamda başlatılan yeni uygulamayla birlikte, 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarında seçili maçlar artık Yaay üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yarı final karşılaşmalarıyla başlayacak canlı yayınlar, 2025-2026 sezonu boyunca da devam edecek. 8 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Ali Hoşfikirer Stadı'nda oynanacak olan Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Altınordu karşılaşması, Yaay platformu üzerinden canlı izlenebilecek. - İSTANBUL