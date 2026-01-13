Haberler

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda London Lions ile karşılaşacak

Güncelleme:
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. maçında İngiliz ekibi London Lions ile sahasında mücadele edecek. Maç, yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. maçında yarın sahasında İngiliz ekibi London Lions ile mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Türk Telekom, 8 galibiyet 5 mağlubiyetle 3'üncü, London Lions ise 5 galibiyet 8 mağlubiyetle puan tablosunun 7'nci basamağında bulunuyor.

Organizasyonda ilk yarıdaki maçı deplasmanda 89-77 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 3-1 üstünlüğü var.

