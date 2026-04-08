Türk Telekom, Eurocup'a veda etti

Eurocup Yarı Final serisi 3. maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransız ekibi JL Bourg'a 94-78 mağlup olarak turnuvaya veda etti. JL Bourg finale yükselerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Salon: Ekinox

Hakemler: Ioannis Foufis, Carlos Cortes, Josip Radojkovic

JL Bourg: Adam Mokoka 15, Both Gach 21, Ricardo Erik Lindo Martinez Jr. 9, D. McGhee 13, Kevin Kokila 7, Assemian Moulare 9, William McDowell-White 6, Tajuan Agee 8, Trevon Mitchell 6, Khadim Kane

Başantrenör: Fred Fauthoux

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 5, Uros Trifunovic 3, Michael Jaden Devoe 9, Kris Bankston 8, Marko Simonovic 5, Jaleen Smith 18, Kyle Alexander 10, Jordan Usher 13, Kyle Allman 7, Berkan Durmaz

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 26-16

Devre: 43-39

3. Periyot: 68-59 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
