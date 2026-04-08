Türk Telekom, Eurocup'a veda etti
Eurocup Yarı Final serisi 3. maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransız ekibi JL Bourg'a 94-78 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Finale adını yazdıran JL Bourg ise Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Salon: Ekinox
Hakemler: Ioannis Foufis, Carlos Cortes, Josip Radojkovic
JL Bourg: Adam Mokoka 15, Both Gach 21, Ricardo Erik Lindo Martinez Jr. 9, D. McGhee 13, Kevin Kokila 7, Assemian Moulare 9, William McDowell-White 6, Tajuan Agee 8, Trevon Mitchell 6, Khadim Kane
Başantrenör: Fred Fauthoux
Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 5, Uros Trifunovic 3, Michael Jaden Devoe 9, Kris Bankston 8, Marko Simonovic 5, Jaleen Smith 18, Kyle Alexander 10, Jordan Usher 13, Kyle Allman 7, Berkan Durmaz
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 26-16
Devre: 43-39
3. Periyot: 68-59 - İSTANBUL