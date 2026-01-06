Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Dolomiti Energia Trento ile karşılaşacak

Haberler

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'yu ağırlayacak. Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Türk Telekom averajla 4. sırada yer alıyor.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. maçında yarın sahasında İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento ile mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta 7'şer galibiyet, 5'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 4'üncü, Dolomiti Energia Trento ise 5'inci sırada yer alıyor.

Organizasyonda ilk yarıdaki maçı deplasmanda 80-60 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 4-1 üstünlüğü bulunuyor.

