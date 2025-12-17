Haberler

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 11. maçında Cosea JL Bourg'a 80-76 mağlup oldu. Karşılaşmada Türk Telekom, son periyotta farkı azaltmasına rağmen rakibi karşısında galip gelemedi.

Salon: Ankara

Hakemler: Uros Obrknezevic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Türk Telekom : Doğuş Özdemiroğlu 10, Devoe 15, Usher 8, Simonovic 3, Alexander 21, Smith 6, Berkan Durmaz 7, Trifunovic, Bankston 2, Yavuz Gültekin 4

Cosea JL Bourg: McDowell-White 14, Mokoka 7, Gach 9, Lindo 11, Kokila 10, Agee 7, Labanca 8, Mitchell 6, Moulare 8, Kane

1. Periyot: 13-19

Devre: 37-43

3. Periyot: 54-63

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 11. maçında ağırladığı Fransız kulübü Cosea JL Bourg'a 80-76 yenildi.

Takımların düşük yüzdeyle şut attığı ve karşılıklı top kayıplarının yaşandığı ilk 8 dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Konuk ekip, kenardan oyuna giren Mitchell, Labanca ve Agee'nin basketleriyle ilk çeyreği 19-13 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Türk Telekom, Alexander, Usher ve Doğuş Özdemiroğlu'nun boyalı alan sayılarıyla 2 dakikada 20-19 öne geçti. Fakat Labanca, McDowell-White ve Moulare'nin üç sayılık basketleriyle etkili olduğu Cosea JL Bourg, serbest atış ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulmakta zorlanan Türk Telekom karşısında soyunma odasına 43-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Cosea JL Bourg, Alexander'ı pota altında daha fazla kullanan Türk Telekom'a, McDowell-White, Lindo ve Moulare'nin basketleriyle yanıt verince son 10 dakikaya 9 sayılık (54-63) avantajla girdi.

Türk Telekom, son periyottaki etkili savunmasıyla farkı, bitime 3,5 dakika kala 3 sayıya (68-71), 1,5 dakika kala da 2 sayıya (72-74) indirdi ancak Cosea JL Bourg, Mokoka'nın kritik hücumlarda attığı sayılar sayesinde maçı 80-76 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki 4'üncü mağlubiyetini yaşadı, Cosea JL Bourg ise 9'uncu galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
CHP'li Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan geriye yürek burkan anlar kaldı

CHP'li belediye başkanından geriye kahreden görüntüler kaldı
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
title