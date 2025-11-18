Haberler

Türk Telekom, Beşiktaş GAİN'i Konuk Ediyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak. Maç, 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayacak ve her iki takımın da gruptaki durumu oldukça kritik.

Grupta iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü sırada yer alıyor.

Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
