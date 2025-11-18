Türk Telekom, Beşiktaş GAİN'i Konuk Ediyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında sahasında Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü sırada yer alıyor.

Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek.