Türk Telekom, Beşiktaş GAİN'i Konuk Ediyor
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak. Maç, 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayacak ve her iki takımın da gruptaki durumu oldukça kritik.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında sahasında Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü sırada yer alıyor.
Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası sahnesinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor